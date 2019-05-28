رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كليات البنات بمدينة نصر (صور)

تفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الثلاثاء، أعمال لجان امتحانات وكنترولات كليات فرع البنات بمدينة نصر، وشملت الجولة كليات الدراسات الإنسانية وطب الأسنان والدراسات الإسلامية والعربية وطب البنات بالقاهرة، ولجان المصريات والماليزيات، بحضور عمداء ووكلاء ومديرى الكليات.

جاء ذلك فى إطار حرص رئيس الجامعة الدائم والمستمر على متابعة سير وانتظام لجان الامتحان فى كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم. وخلال الجولة اطمأن "المحرصاوى" على تهيئة قاعات الامتحان بالشكل مناسب، من حيث توزيع الإضاءة ومنافذ التهوية وعدد المراوح، ووجود أطباء فى اللجان لمتابعة الطالبات وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهن.

واستمع رئيس الجامعة خلال الجولة لتقييم الطالبات للامتحانات والأسئلة فى اليومين الأخيرين. وأشاد بمستوى انضباط وانتظام أعمال الامتحانات بالكليات التى شملتها الجولة، مع توجيهه بعض الملاحظات التى وقف عليها، ومنها التشديد على عدم السماح بدخول أى طالبة بعد بدء الامتحان، وعدم السماح بخروج أى طالبة من اللجنة قبل انتهاء نصف الوقت، كما مدح نجاح القائمين على أعمال الامتحانات فى توفير الأدوات اللازمة والمناخ المناسب المتسم بالهدوء داخل لجان الامتحان، لمساعدة الطالبات على أداء الامتحان على أكمل وجه.

وفى ختام الجولة، أكد رئيس الجامعة أهمية استمرار تهيئة الأجواء المناسبة للطالبات باعتبارهن أمانة فى أعناق الجامعة ومسؤوليها، خاصة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة، كما شدد على ضرورة البدء فى تصحيح المواد المنتهية أولاً بأول، من أجل الانتهاء من مراجعة النتائج وإعلانها فى أقرب وقت ممكن.