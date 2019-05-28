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رئيس الوزراء الإيطالى: الاتحاد الأوروبى قد يغرم روما 3 مليارات يورو

الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:36 م
رئيس الوزراء الإيطالى: الاتحاد الأوروبى قد يغرم روما 3 مليارات يورو ماتيو سالفينى نائب رئيس الوزراء الإيطالى
رويترز
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قال ماتيو سالفينى نائب رئيس الوزراء الإيطالى اليوم الثلاثاء إن المفوضية الأوروبية قد تفرض غرامة ثلاثة مليارات يورو على إيطاليا لمخالفتها قواعد الاتحاد الأوروبى بسبب ارتفاع مستويات الدين والعجز الهيكلي.

 

وأضاف أنه سيستنفر كل طاقاته لمكافحة ما وصفه بقواعد مالية أوروبية عتيقة وغير عادلة.

 

كان مسؤولان فى منطقة اليورو قالا لرويترز أمس الاثنين إن من المرجح أن تبدأ بروكسل إجراءات عقابية بحق إيطاليا فى الخامس من يونيو حزيران بسبب المالية العامة للدولة.

ومن المتوقع إرسال خطاب تحذير لروما من المفوضية هذا الأسبوع.

 

وقال سالفينى فى مقابلة مع راديو آر.تي.ال "لنرى إذا كان سيصلنا هذا الخطاب ليفرضوا علينا غرامة بسبب الديون المتراكمة من قبل ويطالبوننا بسداد ثلاثة مليارات يورو".


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