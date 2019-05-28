دراسة تحذر: الحشيش يؤخر نمو الدماغ للطلاب بمعدل 3 سنوات

كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة تاريخية حديثة أن تدخين الحشيش بانتظام يمكن أن يؤثر على المراهقين بشدة، بحيث ينتهي بهم الأمر إلى ضعف نمو الدماغ، بمعدل 3 سنوات مقارنة بأصدقائهم من نفس العمر.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أدت نتائج التحقيق ، الذي شمل حوالي 4000 من طلاب المدارس الثانوية في كندا ، إلى استنتاج أن الحشيش أكثر سمية لأدمغة الشباب من الكحول.

ووجد الباحثون أن الاستخدام المتواصل للحشيش يؤثر بشكل خطير على مهارات التفكير الأساسية - في حين كان له أيضًا تأثير كارثي على ضبط النفس.

وفي الوقت نفسه ، وجدت دراسة منفصلة أدلة قوية على أن مركب التأثير النفسي الرئيسي في الحشيش ، رباعي هيدروكنابينول (THC) ، يسبب تغييرات في الدماغ التي تسبب انفصام الشخصية.

وفي الدراسة الثانوية، درس الباحثون في جامعة مونتريال التلاميذ من وقت التحاقهم بالدراسة عندما كانت تتراوح أعمارهم بين 12 و 13 عامًا - لمدة أربع سنوات.

وقالت الدكتورة "باتريشيا كونرود"، أستاذة الطب النفسي في الجامعة ، إنهم لم يجدوا فقط أن متعاطي الحشيش يميلون إلى أن يفعلوا تصرفات أسوأ من غير المدخنين ، ولكن أيضًا أن هؤلاء التلاميذ الذين يدخنون الحشيش رأوا أن نتائجهم تتدهور عندما يزداد استخدامهم له.