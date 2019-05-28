خطوة بخطوة .. تعرف على كيفية زراعة الأسنان في 5 دقائق مع الدكتور كريم مكادى

تقرير خاص

"عندما يفقد الإنسان أحد أسنانه لا يمكن أن يعوضها"، هذه المقولة كانت تتداول في الماضي، ولكن مع التطور التكنولوجي أصبح من الممكن أن نعوض الاسنان المفقودة بطريقة سهلة للغاية وفي دقائق محدودة.

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الدكتور كريم مكادي استشاري تجميل الأسنان، وجراحة الوجه والفكين، وعضو الجمعية الأمريكية لزراعة الأسنان، يجيب في حديثه لـ "اليوم السابع" عن التساؤلات التي تدور حول زراعة الأسنان، وإمكانية إجراؤها في خمس دقائق.



6 خطوات لوضع المادة الأساسية للزراعة في خمس دقائق

* هل بالفعل يمكننا زراعة الأسنان في خمسة دقائق؟



- زراعة الاسنان هي عبارة عن مسمار تعويضي يدخل في العظم بعد اجراء التشخيص المضبوط والذي يتم عن طريق الاشعة المقطعية التي نستطيع من خلالها تقطيع الفك الي شرائح صغيرة لفحصها، وذلك للتعرف على طول وعرض وكثافة العظم، ومدى قربه او بعده عن الجيوب الانفية ، ايضا نتعرف على مدى قربه او بعده عن الاعصاب، و بعد ذلك نستطيع ان نفتح فتحة صغيرة جدا حوالي 2 ملليمتر، ويتم فتحها عن طريق جهاز ليزر مخصص لذلك، كل هذا يحدث في مدة لا تتجاوز الخمس دقائق وتكون وقتها المادة الاساسية للزراعة في مكانها الصحيح.

* هل معنى هذا إن عملية الزراعة بالكامل تتم في خمس دقائق؟



- لا فهناك اختلاط حدث لكثيرون، فعندما نقول "زراعة الأسنان في 5 دقائق" هذا يعني إن وضع المادة الأساسية للزراعة يتم في خمس دقائق، أما وضع التاج العلوي للأسنان فهو يتم في خلال شهور وفقاً لحالة المريض.



معايير اساسية تحدد الوقت المناسب لوضع التاج العلوي

* كيف تحدد المدة التي تترك بها المادة الأساسية للزراعة قبل وضع التاج العلوي للأسنان؟



- هناك معايير كثيرة تحدد متى أستطيع أن أحمل على تلك المادة الأساسية للزراعة "الطُعم" وأقوم بوضع التاج العلوي للأسنان، منها حالة العظم الطول والعرض والكثافة والقوة هم المعايير الأساسية لي، لأنه في حالة اذا كان العظم ضعيف أو لا يوجد عظم لا استطيع ان اضع تاج السن او الجزء العلوي الا بعد ستة اشهر، فحالة العظم هي التي تحدد الوقت المحدد الذي يتم وضع الجزء العلوي للأسنان من خلاله.

* متى يتم اللجوء إلي زراعة الأسنان الفورية؟



- في حالة واحدة وهي عندما يكون السن مخلوع في وقتها، يتم وضع الزراعة الفورية ويخرج المريض بكامل اسنانه في نفس الجلسة.

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دكتور كريم مكادي

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