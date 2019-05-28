حماية المستهلك يؤكد على إلتزام هواوى بتحديثات الأجهزة

اجتمع اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، ممثلى شركة هواوى فى مصر وذلك على خلفية الخلافات التى نشبت بين شركة هواوى الصينية لصناعة المحمول وبين شركة جوجل الأمريكية فى إطار إستراتيجية الجهاز التى تستهدف ضمان وصون حقوق المستهلكين.

ويأتى ذلك لدعم وحماية حقوق المستهلكين وإعمالاً لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018 والذى يؤكد على حق المستهلك فى الحصول على جميع البيانات والمعلومات الصحيحة عن الخدمات او المنتجات التى يشتريها وأيضًا حقه فى الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق به جراء شراء هذه المنتجات والتزام المورد أو مقدم الخدمة خلال مده اقصاها سبعه ايام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج ان يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتمله .

وخلال الاجتماع مع ممثلى الشركة، أكد الممثل القانونى التزام شركته بتوفير تحديثات الأمان وخدمات ما بعد البيع لجميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحالية من هواوى وهونور بما فى ذلك المنتجات التى تم بيعها او التى لا تزال فى المخازن، كما أكد ممثلى شركة هواوى على استمرار عمل جميع برامج السوفت وير الخاصة بشركة هواوى وجوجل معا وذلك لكافة الموديلات وأفادوا بأنه جارى إجراء المفاوضات مع شركة جوجل الأمريكية للوقوف على حلول تصب فى صالح المستهلك.

ومن جانبه أكد اللواء الدكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات اليوم ان المستهلك له الاولوية ويجب اتخاذ كافة الإجراءات التى تحقق صالحه ايماناً بحقوقه التى يكفلها الدستور والقانون وان ذلك يأتى فى إطار استراتيجية الدوله وبرنامج الحكومة الذى أكد عليه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بأهمية اتخاذ اجراءات فاعله لضبط الاسواق وحماية حقوق المستهلكين.

ودعا الجهاز بالمستهلكين بضرورة معاونته من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى أو مخالفه لديهم حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وضبط الأسواق ويستقبل الجهاز البلاغات على الخط الساخن 19588 أو رقم الواتس اب 01281661880 أو من خلال التطبيق الالكترونى "حماية المستهلك" على متجر Google Play للهواتف الذكية .