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حبس سائق اللودر المتسبب فى إنفجار ماسورة الغاز بمحور المحمودية بالإسكندرية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 04:49 م
حبس سائق اللودر المتسبب فى إنفجار ماسورة الغاز بمحور المحمودية بالإسكندرية حبس
الإسكندرية أسماء على بدر
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قرر المستشار السيد عزاز رئيس نيابة كرموز بالإسكندرية، حبس سائق اللودر المتسبب فى واقعة انفجار ماسورة غاز بمحور المحمودية، الذى أسفر عن تفحم 9 سيارات ومركبة توك توك 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ان وجهت له النيابة العامة تهمتى الاضرارا العمدى بالمال العام والتسبب فى حرق السيارت.

كما امرت النيابة العامة، بسرعة ضبط وإحضار مسؤولين أخرين، وهما المهندس التنفيذى للمشروع التابع لشركة المقاولات، و الملاحظ على أعمال الحفار .

وكانت النيابة، قد أستدعت مسؤولى شركة "ت" للمقاولات التى تقوم بأعمال الحفر بمحور المحمودية، إلى سراى النيابة للتحقيق، وتشكيل لجنة من فنيين شركة الغاز والدفاع المدنى والادلة الجنائية للوقوف على اسباب الحادث وتحديد المسؤوليات.

 

وتبين من تحقيقات النيابة، أن الحادث أسفر عن إصابة ضابط بالدفاع المدنى اثناء اطفاء الحريق، وتم نقله الى مستشفى الشرطة العلاج، فضلا عن احتراق 7 سيارات ملاكى، وميكروباص اجرة 14 راكب، وميكروباص صغير الحجم، ومركبة توك توك، وأمرت النيابة بإستدعاء اصحابها .

كان  اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد حدوث كسر بماسورة غاز طبيعي، واشتعال النيران بها، أثناء أعمال الحفر بجوار كوبرى راغب.

انتقل اللواء أحمد بسيوني، سكرتير العام المحافظة، واللواء محمود حسن نائب مدير الأمن، واللواء عبد الفتاح إبراهيم، نائب مدير الأمن لقطاع وسط، واللواء شريف أبو خيار مساعد مدير الأمن ، والعميد جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية الى موقع الحادث.

جرى إغلاق صمامات الغاز، لمنع حدوث تسريب من قبل شركة "ناتاجاس" وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق وإخماد اندلاع اللهب.

 


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