جفاف الفم عند الاستيقاظ من النوم هيسبب مشاكل فى الصوت والتهاب الحلق

كتبت هند عادل

جفاف الفم عند الاستيقاظ من النوم له آثار صحية خطيرة، الأمر الذى يحتاج إلى فحص طبى عاجل لمعرفة سبب ذلك، في بعض الأحيان يكون السبب غير قابل للشفاء ولكن هناك طرق لتخفيف جفاف الفم حتى لو لم تستطع التخلص منه تمامًا، حسبما ذكر موقع "webmed".

ما هو جفاف الفم



يحدث جفاف الفم عندما لا يكون لديك ما يكفي من اللعاب في فمك لأن غددك لا تنتج ما يكفي منه ، واللعاب مهم جداً لصحتك لأنه يقتل البكتيريا وينظف فمك ويساعد على التخلص من الطعام الذي تتناوله.

قد يسبب جفاف الفم أعراضًا مثل



التهاب الحلق





حرقه في الفم

صعوبة في البلع

بحة ومشاكل الكلام

جفاف في الأنف وممرات الأنف

جفاف الفم يمكن أن يؤدي إلى:



سوء التغذية

مضاعفات الأسنان ، مثل أمراض اللثة ، تسوس الأسنان ، وفقدان الأسنان

الضيق النفسي ، مثل القلق أو الإجهاد أو الاكتئاب

انخفاض حاسه التذوق