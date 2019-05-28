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تيريزا ماى تأسف لعدم تمكنها من إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

الثلاثاء، 28 مايو 2019 06:26 م
تيريزا ماى تأسف لعدم تمكنها من إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
أ ش أ
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قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم (الثلاثاء) إن عدم تمكنها من إتمام عملية خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي (بريكست) هو مصدر "أسف شديد" لها.

 

وأضافت "ماي" في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية عقب وصولها لبروكسل لحضور قمة أوروبية - أن الأمر بات الآن في أيدي من سيخلفها في المنصب والذي سيكون عليه الوصول إلى طريقة للتعامل مع وجهات النظر المختلفة التي يتمسك أصحابها بها بشدة في البرلمان، مضيفة أنه لإنجاح ذلك وللحصول على أغلبية في البرلمان فإن الأمر يتطلب تقديم تنازلات.

 

وتابعت: إنها بذلت قصارى جهدها خلال جميع القمم الأوروبية السابقة التي حضرتها كرئيسة وزراء البلاد من أجل الوصول إلى أفضل اتفاق ممكن لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي . مؤكدة تمسكها برؤيتها بأن أفضل الحلول هو الخروج من الاتحاد الأوروبي بأفضل اتفاق ممكن وليس الخروج دون اتفاق، وأن الأمر يعود إلى خليفتها وأعضاء البرلمان لإيجاد طريقة للمضي قدما وتحقيق حالة اتفاق في الرأي.

 

يشار إلى أن ماي التي تولت رئاسة الوزراء عقب استفتاء بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 2016 ، أعلنت أنها ستستقيل في السابع من يونيو المقبل بعد خلافات في حكومتها وحزبها المحافظ حول طريقة توليها ملف (بريكست).

 


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