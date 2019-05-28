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توقيع اتفاقية بـ26 مليار ين يابانى لتطوير محطتى العطف وسيدى كرير

الثلاثاء، 28 مايو 2019 04:54 م
توقيع اتفاقية بـ26 مليار ين يابانى لتطوير محطتى العطف وسيدى كرير محطة كهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان
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وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، عقد مشروع تطوير وإعادة تأهيل محطة  العطف بقيمة إجمالية تبلغ حوالى 13,37 مليار ين يابانى وسيدى كرير 13,47 مليار ين يابانى بخلاف الضرائب، بحضور سفير اليابان بالقاهرة وممثل هيئة التعاون الدولى اليابانية وعدد من قيادات القطاع.

 

يتم تنفيذ هذه المشروعات ضمن مشروع تطوير وإعادة ورفع كفاءة (6) ست وحدات توليد غازية قدرة كل منها 250 ميجاوات تعمل ضمن مجموعات الدورة المركبة فى محطات شمال القاهرة للإنتاج، والعطف التابعة لشركة وسط الدلتا للإنتاج، وسيدى كرير التابعة لشركة غرب الدلتا للإنتاج، وذلك بالتعاون مع شركة ميتسوبيشى هيتاشى لأنظمة الطاقة MHPS 

 


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الطاقة المتجددة

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