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تميم بن حمد يركع.. طائرة أميرية قطرية تصل جدة قبل يومين من قمم مكة المكرمة

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:34 م
تميم بن حمد يركع.. طائرة أميرية قطرية تصل جدة قبل يومين من قمم مكة المكرمة تميم بن حمد آل ثانى أمير قطر
كتبت - إسراء أحمد فؤاد
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فى ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، وصلت طائرة أميرية قطرية تحمل وفدا دبلوماسيا إلى جدة، قبل يومين من انعقاد القمتين العربية والخليجية اللتين تستضيفهما مكة المكرمة الخميس المقبل، وذلك بحسب تغريدة لقناة قطر اليوم على موقع تويتر.

وكتب الصحفى السعودى عضوان الأحمرى: "وصول طائرة قطرية تتبع ‏الأسطول الأميرى إلى جدة السعودية قبل أكثر من ساعة من الآن، حسب أحد برامج الطيران الشهيرة. ويأتى وصول ‏الطائرة دون معرفة تفاصيل إضافية، قبل 48 ساعة من القمتين الخليجية والعربية اللتين دعا إليهما الملك سلمان بن عبد ‏العزيز".

والطائرةالأميرية القطرية التى تحمل رقم A319‎ وتتبع الطيران الأميرى القطرى، هبطت لأول مرة فى "جدة" ‏منذ اندلاع الأزمة الخليجية قبل سنتين، وتحديدا فى يونيو 2017.

وتلقت قطر الأحد الماضى دعوة من العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمتين العربية والخليجية الخميس المقبل فى مكة المكرمة، التى تستضيف ثلاث قمم، خليجية وعربية وإسلامية، والأخيرة تُعقد فى دورتها العادية بحضور قادة الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى، من أجل بلورة موقف موحد تجاه القضايا والأحداث الجارية فى العالم الإسلامى.


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