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تعيين نائب رئيس البرلمان الموريتانى مستشارًا فى حملة "الغزوانى" الرئاسية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 11:37 ص
تعيين نائب رئيس البرلمان الموريتانى مستشارًا فى حملة "الغزوانى" الرئاسية ولد الغزوانى
كتبت – هناء أبو العز
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عينت حملة المرشح للرئاسة الموريتانية محمد ولد الغزواني، فجر اليوم الثلاثاء، نائب رئيس البرلمان، بيجل ولد هميد، مستشارا خاصا للمرشح، بموجب مذكرة عمل صادرة عن إدارة الحملة.
 
كما تم تعيين سيد أحمد ولد الرايس، الذي شغل عدة مناصب حكومية،  مديرا وطنيا مساعدا للحملة .
 
وكانت إدارة الحملة قد عينت أمس الصحفي أحمد ولد المصطفى ، ممثلا لدى السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية عن حملة ولد الغزواني.
 
وتفتح الحملة الرئاسية في موريتانيا في السابع من شهر يونيو المقبل، ويتنافس في هذه الانتخابات ستة مرشحين ، منهم وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني، المدعوم من طرف الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، وحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وعدة أحزاب سياسية وشخصيات مستقلة.
 

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انتخابات موريتانيا

حملة رئاسية


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