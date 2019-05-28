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تعليم الفيوم : طلاب أولى ثانوى أودوا امتحان الفيزياء إليكترونيا بنسبة 100%

الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:41 م
تعليم الفيوم : طلاب أولى ثانوى أودوا امتحان الفيزياء إليكترونيا بنسبة 100% امتحان الصف الأول الثانوي العام
الفيوم – رباب الجالي
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صرح  محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، أنه تابع امتحان مادة الفيزياء للصف الأول الثانوي العام بالفيوم ، وذلك فى إطار النظام التعليمى الجديد، وذلك للوقوف على مدى انضباط العمل باللجان وإزالة العوائق التى قد تواجه الطلاب والمعلمين، واطمأن على انضباط لجان الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان من النظافة والتهوية والإنارة الكافية.

ولفت "عبد الله" أنه بلغ إجمالي عدد الطلاب المنتظمين بالمدارس الحكومية والذين أدوا امتحان مادة الفيزياء الفترة الصباحية 11050 طالب وطالبة، بجميع المدارس الحكومية على مستوى المحافظة ومن خلال التواصل مع غرفة العمليات بالمديرية تم رصد إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الفيزياء إلكتروني وبلغ عددهم 9802 طالب وطالبة، وعدد الطلاب الذين أدوا الامتحان ورقي 1240 ، وعدد الطلاب المتغيبين عن امتحان اليوم فى الفترة الصباحية 8 طلاب.

وفي الفترة المسائية بلغت نسبة 100 % من المدارس أدى امتحان مادة الفيزياء للصف الأول الثانوي إلكتروني، حيث بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين الفيزياء 903 طالب وطالبة ، وبعد التواصل مع غرفة العمليات بالمديرية بلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان إلكتروني 902 طالب وطالبة ،  وتغيب طالب واحد فقط عن الامتحان.

 

 


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