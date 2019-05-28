تعليم الفيوم : طلاب أولى ثانوى أودوا امتحان الفيزياء إليكترونيا بنسبة 100%

ولفت "عبد الله" أنه بلغ إجمالي عدد الطلاب المنتظمين بالمدارس الحكومية والذين أدوا امتحان مادة الفيزياء الفترة الصباحية 11050 طالب وطالبة، بجميع المدارس الحكومية على مستوى المحافظة ومن خلال التواصل مع غرفة العمليات بالمديرية تم رصد إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الفيزياء إلكتروني وبلغ عددهم 9802 طالب وطالبة، وعدد الطلاب الذين أدوا الامتحان ورقي 1240 ، وعدد الطلاب المتغيبين عن امتحان اليوم فى الفترة الصباحية 8 طلاب.

وفي الفترة المسائية بلغت نسبة 100 % من المدارس أدى امتحان مادة الفيزياء للصف الأول الثانوي إلكتروني، حيث بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين الفيزياء 903 طالب وطالبة ، وبعد التواصل مع غرفة العمليات بالمديرية بلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان إلكتروني 902 طالب وطالبة ، وتغيب طالب واحد فقط عن الامتحان.