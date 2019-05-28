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تعليم الإسكندرية تحصد 4 ميداليات ببطولة ألعاب القوى على مستوى الجمهورية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 09:56 ص
تعليم الإسكندرية تحصد 4 ميداليات ببطولة ألعاب القوى على مستوى الجمهورية الطلاب الفائزون
الإسكندرية - جاكلين منير
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قال مصطفى العجمى، وكيل مديرية التربية والتعليم، إن تعليم الإسكندرية حصدت أربع ميداليات على مستوى الجمهورية في بطولة الجمهورية لألعاب القوى للتربية الخاصة والدمج فى البطولة التى أقيمت في المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية في الفترة من التاسع عشر حتى الخامس والعشرين من شهر مايو الجارى

 

وتابع "العجمى"، شملت البطولة مسابقات تنس طاولة وألعاب قوى وكرة قدم وأنشطة مسرحية وفنية، وحصد تعليم الإسكندرية ميداليتين ذهبيتين في دفع الجلة وتنس الطاولة وبرونزيتين في دفع الجلة وجري 100 متر، وتم تكريم الفرق الفائزة في البطولة بحضور الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة والمهندس أحمد كمال رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، كما تم تكريم محمد حجازى حكم البطولة ومنسق أنشطة التربية الخاصة بالمديرية.

 

وفي سياق متصل، أكد "العجمى"، أن هناك اهتماما كبيرا بأبنائنا ذوي الاحتياجات الخاصة وفق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

ومن جهته أشاد محمد الجيزاوي مدير عام التعليم العام بالطفرة التي تشهدها التربية الخاصة بالإسكندرية في مجال الأنشطة والبطولات المختلفة وفي مجال التعليم بتجهيز عدد كببر من غرف مصادر التعلم المجهزة لأبنائنا المدمجين بالمدارس .

 

 


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