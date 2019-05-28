تعرف على قائمة ممتلكات محافظ المنوفية السابق قبل الحكم عليه فى قضية الكسب غير المشروع

كتب إبراهيم قاسم

فى الوقت الذى حددت فيه محكمة جنايات القاهرة جلسة 25 يونيو المقبل للنطق بالحكم فى القضية المتهم فيها هشام عبد الباسط محافظ المنوفية الأسبق بالحصول على كسب غير مشروع بقيمة 58 مليون و795 ألفًا و942 جنيهًا، يقدم اليوم السابع قائمة بممتلكات المتهم.

وحصرت الأجهزة الرقابية وخبراء الكسب غير المشروع ممتلكات المتهم خلال فترة التحقيق حيث تبين امتلاكه للعديد من الثروات العقارية والحسابات البنكية والأسهم والسندات بالبنوك والشركات وسيارات وهى عبارة عن:

- حسابات بنكية بها نحو 40 مليون جنيه.

- 5 شقق بالقاهرة والجيزة منها شقة فى المهندسين مساحتها 150 مترًا وملحق بها حديقة 113 مترًا وحمام سباحة، وشقة أخرى مساحتها 357 مترًا بها حديقة 160 مترًا، كما يمتلك 5 فيلات بالإسكندرية منها بالشاطبي بمساحات 150 مترًا على دورين، وملحق بها حديقة مساحتها 60 مترًا.

- 17 سيارة ملاكي منها مرسيدس سوداء موديل 2004 طراز 240، وسيارة مرسيدس أخرى سوداء طراز 250 E موديل 2010، وسيارة جيب شيروكى موديل 2010، وسيارة نيسان كشكاى حمراء موديل 2014، وسيارة نيسان صنى سوداء.

يذكر أن جهاز الكسب غير المشروع سبق واحال عبد الباسط إلى الجنايات لقيامه بالحصول لنفسه بغير حق على مبلغ 58 مليون و795 ألفًا و942 جنيهًا بينها مبلغ 27 مليونًا و485 ألف جنيه من أموال المحافظة بأن اتفق مع المتهمين الآخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مباني المحافظة وأمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وتحديد قيمة الأعمال بمبلغ 92 مليون جنيه على غير الحقيقة، في حين أن قيمتها الفعلية لا تتعدى مبلغ 12 مليون جنيه.