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تعرف على حزمة الشروط الأمريكية الـ12 للتفاوض مع إيران

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:27 م
تعرف على حزمة الشروط الأمريكية الـ12 للتفاوض مع إيران مايك بومبيو
كتبت إسراء أحمد فؤاد
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قالت خارجية الأمريكية مساء اليوم الثلاثاء "مستعدون للتفاوض إذا أخذت إيران شروطنا الـ 12 على محمل الجد، و سنبقي على حملة الضغط القصوى على إيران".

ويرصد اليوم السابع الشروط الـ١٢ التى طرحتها الخارجية الامريكية علي طهران في ٢١ مايو ٢٠١٨ حيث اعلن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو  استراتيجية جديدة تتضمن ضغوطا قصوى على طهران متمثلة فى ١٢ شرطا لرفع العقوبات عن طهران.

وأشار بومبيو فى خطاب سابق له الي الـ ١٢ شرطا وهى:

1. الكشف للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التفاصيل العسكرية السابقة لبرنامجها النووي.

2. وقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وعدم إنتاج البلوتونيوم وإغلاق مفاعل المياه الثقيلة (أراك).

3. السماح لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول غير المشروط إلى جميع المواقع النووية فى البلاد.

4. إنهاء نشر الصواريخ الباليستية والصواريخ القادرة على حمل رءوس نووية.

5. إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين المحتجزين فى إيران ومواطنى الدول الحليفة الذين اعتقلوا فى إيران.

6. إنهاء دعم الجماعات الارهابية فى الشرق الأوسط، بما فيها حزب الله وحماس وحركة الجهاد الإسلامي.

7. احترام سيادة الحكومة العراقية والسماح بنزع سلاح الميليشيات الشيعية.

8. وقف دعم الميليشيات الحوثية والعمل على تسوية سياسية فى اليمن.

9. سحب جميع القوات الإيرانية من سوريا.

10. إنهاء دعم طالبان والإرهابيين الآخرين فى أفغانستان والمنطقة وعدم تقديم مأوى لقادة القاعدة.

11. إنهاء دعم فيلق قدس التابع للحرس الثوري للإرهابيين عبر العالم.

12. وقف تهديد جيرانها، بما يشمل تهديدها بتدمير إسرائيل والصواريخ التى تستهدف السعودية والإمارات، فضلا عن تهديدها للملاحة الدولية وهجماتها السيبرانية المخربة.

 

‏ويتصاعد التوتر بين إيران و الولايات المتحدة الامريكية بعد ‏انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 ثم  إعلان الحرس الثورى منظمة إرهابية، وتراجعت طهران عن التزاماتها في الاتفاق النووي،  وعززت الولايات المتحدة من وجودها العسكري في الخليج لردع طهران.


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