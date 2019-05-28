تسمم 4 أشخاص من بينهم طفلتين عقب تناولهم فول فاسد فى أخميم بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج العام 4 أشخاص من بينهم طفلين مصابين بحالة إعياء عقب تناولهم فول مدمس بشارع العقيد بدائرة مركز أخميم شرقى محافظة سوهاج.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة اخميم يفيد بوصول إخطارا من مستشفى سوهاج العام يفيد عن أصابة 4 وتم حجزهم بطوارئ الإستقبال بالمستشفى ووضعهم تحت الملاحظة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات إصابة علاء . ا . ع 30 سنة وإنعام . م . ع 24 سنة وريماس . ع . عامين وجاسمين . ع . ع 3 سنوات ونصف بحالة إشتباه تسمم عقب تناولهم طعاما منزليا فاسدا عبارة عن وجبة فول مدمس تم حجز الأول والثانية بقسم الطوارئ تحت الملاحظة وتم وضع الطفلتين تحت الملاحظة بقسم الأطفال.

وبسؤال الأول والثانية قرروا أن إصابتهم والطفلين كانت بسبب تناول وجبة غذائية منزلية ونفوا الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.