تسجيلات لـFBI تكشف: مارتن لوثر كينج كان "كاذبا سئ السمعة" ودخل فى 40 علاقة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن تفاصيل جديدة عن محاولة مكتب التحقيقات الفيدرالى FBI لتشويه سمعة مارتن لوثر كينج جونيور، ظهرت بعد حوالى 55 عاما، حيث أطلق المكتب عملية ضخمة تضم مخبرين سريين وتشمل التنصت على المكالمات الهاتفية والتجسس على الغرف الفندقية.

يعتقد ج. إدغار هوفر ، مدير المكتب سيئ السمعة ، أن المواد التي جمعها عملاؤه في الستينيات كشفت عن زعيم الحقوق المدنية باعتباره "كاذبًا سيئ السمعة" و "واحدًا من أحقر الشخصيات في البلاد".

وتضمنت هذه المواد شريطًا ، وفقًا لملخص مكتب التحقيقات الفيدرالى ، تسجيلا لكينج وهو يضحك ويقدم "نصيحة" لقس "اغتصب" امرأة على بعد بضع دقائق فقط سيرًا على الأقدام من البيت الأبيض في واشنطن العاصمة.

ولكن، تقول "الإندنبندنت"، إنه رغم محاولات الـFBI نشر قصة "العربدة الجنسية" الخاصة بكنيج ودخوله فى 40 علاقة خارج إطار الزواج ، إلا أن هذه القصص لم تظهر مطلقًا في وسائل الإعلام.

وقال ديفيد جارو ، المؤرخ الحائز على جائزة بوليتزر ، الذي حاول الوصول إلى نسخة حديثة من الملفات المدفونة سابقًا في مجموعة المحفوظات الوطنية الأمريكية والمتعلقة باغتيال جون إف كينيدي: "لقد حاولوا ، لكن الصحافة لن تمسها".

وقال جارو لصحيفة الإندبندنت "هناك نوع من الواقع المزدوج ، حيث يوجد مئات من الناس يعرفون أن هذا الأمر موجود في جميع أنحاء الحكومة ، لكنه لم يتم كشفه علنًا".

وأوضح أنه "في ذلك الوقت ، كان من الالتزام بمبادئ الأخلاق في الولايات المتحدة ألا يتم التعامل مع الشئون الخاصة للرجال البارزين باعتبارها أخبار. وهذا ما كان يحمي جون إف كينيدى أيضًا. "

وهو يعتقد أن ملفات مكتب التحقيقات الفدرالي تبين أن العملية الاستخباراتية التي استهدفت كينج كانت لا مثيل لها تقريبًا ، ولم تنافسها إلا مراقبة إلايجا محمد ، زعيم أمة الإسلام والحزب الشيوعى الأمريكى.

وقال مايكل موسباكر ، رئيس تحرير مجلة "ستاندبوينت" ، التي تنشر مقال جارو عن تلك الملفات ، إن الملفات تكشف عن مارتن لوثر كينج كان أشبه بـ "هارفى وينشتاين حركة الحقوق المدنية".