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تخصيص 200 ساحة لصلاة عيد الفطر بمحافظة المنيا

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:50 م
تخصيص 200 ساحة لصلاة عيد الفطر بمحافظة المنيا ساحة صلاة العيد - أرشيفية
المنيا- فريق المحافظات
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قال الشيخ سلامه عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا ، أنه تم اعتماد الساحات المخصصة لصلاة عيد الفطر المبارك بكافة المحافظات، حيث تم تخصيص 200 ساحة للصلاة بمراكز ومدن محافظة المنيا.

وأكد أنه تم تعيين خطيب أساسى وآخر احتياطى مع تشكيل لجان للمتابعة ومراقبة أداء خطبة العيد فى تلك الساحات ، مشددا على عدم تخلف أى من الأئمة والخطباء عن تأدية صلاة وخطبة العيد فى كافة المساجد التابعة للمديرية بقرى ومدن المحافظة مع اعداد تقارير للمتابعة وإحالة المخالفين للتحقيق.

وأشار عبد الرازق، إلى أنه تم الغاء عدد من الساحات الخاصة دون الحصول على موافقة كافة الجهات المعنية كونها غير تابعة لمديرية الأوقاف ومنع الخطباء من إعتلاء المنابر لأداء خطبة العيد فى المساجدالتى تشرف عليها مديرية الأوقاف.

 
 

 


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