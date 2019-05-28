تحذير من "انتخابات عامة" حال دفع خليفة تيريزا ماى لمغادرة أوروبا بدون اتفاق

كتبت رباب فتحى

قال وزير الخارجية البريطانى جيريمى هانت، إن المملكة المتحدة ستُجبر على إجراء انتخابات عامة من شأنها إلحاق ضرر بالغ بحزب المحافظين، إذا دفع خليفة تيريزا ماى باتجاه مغادرة الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق مع حلول الموعد النهائى للخروج فى أكتوبر المقبل.

واعتبر "هانت"، فى مقال نشرته صحيفة "تليجراف"، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بدون صفقة سيكون "انتحارًا سياسيًا"، معربا عن عدم اعتقاده أن البرلمان سيسمح للمملكة المتحدة بالمغادرة فى 31 أكتوبر دون اتفاق، وسيُجبر الحكومة على إجراء انتخابات مبكرة. متابعا: "أقدم هذه الحجة لأننى أريد حل أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، نحن قلقون، إذا لم نحلّها فسنواجه أزمة سياسية أكبر بكثير من علاقتنا القانونية مع الاتحاد الأوروبى".

وصرح وزير الخارجية لهيئة الإذاعة البريطانية، قائلا: "قد يؤدى ذلك إلى تدمير نظامنا الحزبى ونهاية حزبنا الخاص". ثم استطرد: "الخطر الأكبر على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى الآن ليس مسألة الحصول على الأغلبية، وإنما إجراء انتخابات عامة، لأن حزب العمال يغير الآن موقفه إلى حزب استفتاء ثانٍ".

وأضاف أنه يعتقد أن نتيجة الانتخابات العامة ستكون كارثية للمحافظين، متابعا: "كما تعلمنا من الانتخابات المحلية والأوروبية، يجب ألا نعود إلى الناخبين لطلب تفويضهم، حتى نسلم ما قلنا إننا سننجزه فى المرة الأخيرة". وأكد "هانت" الذى يعد أحد أبرز وجوه "المحافظين" اعتقاده أنه لا يزال من الممكن إعادة التفاوض على اتفاق الانسحاب، رغم أن الاتحاد الأوروبى قال إنه لن يفعل ذلك.