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تحالف مصرى بريطانى من 3 شركات ينفذ "مونوريل" أكتوبر والعاصمة الإدارية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 11:50 ص
تحالف مصرى بريطانى من 3 شركات ينفذ "مونوريل" أكتوبر والعاصمة الإدارية ليام فوكس وزير التجارة البريطانى
كتبت رباب فتحى
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أعلنت شركة بومباردييه ترانسبورتيشن، أمس الاثنين، اختيارها باعتبارها صاحبة أفضل عطاء لبناء وتوريد نظام قطار "المونوريل" الجديد فى مصر، لبناء خطين بالقاهرة، وذلك بحسب بيان صادر عن السفارة البريطانية.
 
وأعلن عن المشروع وزير التجارة الدولية بالمملكة المتحدة، ليام فوكس، خلال زيارته لمصر. وقال البيان إن بومباردييه ترانسبورتيشن ستنفذ المشروع بالشراكة مع شركتين مصريتين هما أوراسكوم للإنشاءات والمقاولين العرب.
 
وبحسب البيان، تبلغ القيمة المحتملة للعطاء بالنسبة لشركة بومباردييه ترانسبورتيشن 1.4 مليار يورو للمشتريات الهندسية والبناء، مع الاتفاق على 15 + 15 عاما للتشغيل والصيانة، بقيمة محتملة 1.6 مليار يورو. على ان يجرى بناء العربات والقاطرات وتطويرها فى مدينة "ديربى" بالمملكة المتحدة. وما زال الأمر قيد التعاقد والتأكيد النهائى.
 
يُذكر أن نظام قطارات "المونوريل" الجديد عبارة عن خط قطار فى اتجاه واحد، يلغ طوله 54 كيلو مترا، ويربط العاصمة الإدارية الجديدة بشرق القاهرة، إضافة إلى خط آخر بطول 42 كيلو مترا يربط مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة.
 
 

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ليام فوكس

وزير التجارة البريطانى

مونوريل

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