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تجديد حبس متهمين 15 يوما احتياطيا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 04:11 م
تجديد حبس متهمين 15 يوما احتياطيا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بمعرفة النيابة، بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.

 

وأسندت النيابة للمتهمين خالد بسيونى، وخالد محمود بالقضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

 كما أسندت النيابة إليهما عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.


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تجديد متهمين 15 يوما احتياطيا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

تجديد حبس متهم 15 يوما احتياطيا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

تجديد حبس متهم 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض ضد الدولة

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انضمام لجماعة إرهابية

حبس متهم جديد

نشر أخبار كاذبة


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