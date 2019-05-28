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تجديد حبس أمين شرطة وعاطلين تشاجروا بالأسلحة النارية فى عين شمس

الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:54 م
تجديد حبس أمين شرطة وعاطلين تشاجروا بالأسلحة النارية فى عين شمس محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، تجديد حبس أمين شرطة وعاطلين، 15 يوميا على ذمة التحقيق فى واقعة تشاجرهم بالأسلحة النارية وإصابة  شخصين فى المشاجرة.
 
كانت البداية مع تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا بنشوب مشاجرة بين مجموعة أشخاص وأمين شرطة، أسفرت عن إصابة شخصين بطلق نارى خرج من سلاح أمين الشرطة.
 
على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن عاطلا كان يستقل دراجة نارية اصطدم بأمين شرطة فى الشارع، ما دفع المتهم إلى صفع العاطل على وجهه، فنشبت مشاجرة بينهما، أخرج على أثرها أمين الشرطة سلاحه الميرى وأطلق النار على عاطلين، ما أدى لإصابتهما ونقلهما إلى المستشفى.
 
 

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