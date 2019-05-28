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تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 7 قطاعات

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:57 ص
تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 7 قطاعات بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.35% رابحا 19.450 نقطة ليصل إلى، مستوى 5647.74 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.64% رابحاً 39.040 نقطة ليصل إلى مستوى 6128.82 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.44% خاسراً 20.610 نقطة ليصل إلى مستوى 4713.22 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 32.7 مليون سهم بقيمة 10.9 مليون دينار كويتى عبر 2202 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.39%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.60%، أعقبه قطاعى الخدمات المالية والصناعة بنسبة 0.47%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.32%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.28%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.22%.

وجاء سهم "أعمال" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.61%، تلاه منشآت بنسبة 7.23%، ثم وطنية بنسبة 7.14%، فيما تصدر سهم "السورية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.80% ثم الديره بنسبة 9.56%، ثم تنظيف بنسبة 9.23%.


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