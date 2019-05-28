تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 7 قطاعات

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.35% رابحا 19.450 نقطة ليصل إلى، مستوى 5647.74 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.64% رابحاً 39.040 نقطة ليصل إلى مستوى 6128.82 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.44% خاسراً 20.610 نقطة ليصل إلى مستوى 4713.22 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 32.7 مليون سهم بقيمة 10.9 مليون دينار كويتى عبر 2202 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.39%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.60%، أعقبه قطاعى الخدمات المالية والصناعة بنسبة 0.47%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.32%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.28%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.22%.

وجاء سهم "أعمال" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.61%، تلاه منشآت بنسبة 7.23%، ثم وطنية بنسبة 7.14%، فيما تصدر سهم "السورية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.80% ثم الديره بنسبة 9.56%، ثم تنظيف بنسبة 9.23%.