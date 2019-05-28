تأجيل محاكمة تشكيل عصابى متهم بسرقة المواطنين بالإكراه لجلسة 27 أغسطس

كتب عبد الله محمود

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة فى العباسية، برئاسة المستشار مجدى مرسى خليل، تأجيل محاكمة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه فى منطقة أكتوبر لجلسة 27 أغسطس المقبل.

وكشف قرار الإحالة، اشتراك المتهمين: "أحمد. ع" وشهرته أحمد شنطة، و"محمود. أ. ع" وشهرته محمود شقلباظ، و"كريم. ف. أ" وشهرته كرم النص، و"محمد. م. ع"، و"عبير. ر. ع"، فى سرقة مبلغ نقدى وخاتم شعار الجمهورية الخاصين بمدرسة الفتح للتعليم الأساسى، ومبلغ مالى يخص المجنى عليها "نعمات. ع"، عن طريق الإكراه الواقع عليها وعلى المجنى عليه "عبد المنعم. ع".

وتمثلت الواقعة فى اعتراض المتهمين طريق المجنى عليهما، خلال استقلال سيارتهما الخاصة، وذلك بعد تتبعهما عقب صرف مبلغ نقدى من أحد البنوك، وهددوهما بالأسلحة النارية ليستولوا على المسروقات ويفروا هاربين بالسيارة "الجيب" السمراء المُبلّغ بسرقتها، والتى استخدموا فى تنفيذ الجريمة.