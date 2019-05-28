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برلمانى ألمانى يقضى إجازته بشرم الشيخ ويؤكد عمق العلاقات بين الشعبين

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:31 م
برلمانى ألمانى يقضى إجازته بشرم الشيخ ويؤكد عمق العلاقات بين الشعبين شرم الشيخ
أ ش أ
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أكد الدكتور بيتر رامساور، رئيس لجنة الاقتصاد والتنمية بالبرلمان الألماني، عمق العلاقات بين الشعبين الألماني والمصري.

 

جاء ذلك خلال حفل الإفطار الرمضاني الذي أقامه خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، للضيف الألماني وزوجته خلال زيارته لشرم الشيخ، بغرض التعرف على العادات المصرية الإسلامية الأصيلة خلال شهر رمضان مبارك، وللاستمتاع بالمناخ المعتدل داخل مياه البحر الأحمر بشرم الشيخ.

 

وتناول الضيف الألماني الإفطار في جو من الفرحة والتسامح، ثم استمع خلال رحلة بحرية لبعض الأغاني المصرية التراثية القديمة الأصيلة، وألقى كلمة أعرب فيها عن شكره وامتنانه للمحافظ ولجميع الحضور.

 

وقال رامساور إنه بصفته وزيرا سابقا للنقل، ورئيس لجنة الاقتصاد والتنمية بالبرلمان الألماني ورئيس اتحاد الصناعات، سيقوم على رأس وفد من المستثمرين الألمان بزيارة للقاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد أربعة أسابيع، للتشاور وبحث سبل التعاون في المجال الاقتصادي بين مصر وألمانيا.

 

وكان محافظ جنوب سيناء قد استقبل الضيف الألماني بمكتبه بشرم الشيخ وزوجته وذلك خلال زيارته لمدينة شرم الشيخ لعدة أيام لقضاء إجازته السنوية، حيث قامت محافظة جنوب سيناء بإعداد برنامج للزيارة تضمن زيارة لمسجد الصحابة، وكاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ، ورحلة بحرية بخليج العقبة، وزيارة لمنطقة سوهو اسكوير وبعض المناطق السياحية الأخرى.

 


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