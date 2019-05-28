انطلاق البرنامج الوطنى لاستهداف الفقر بلبنان.. غدا برعاية الحريرى

يدشن رئيس مجلس الوزراء اللبنانى سعد الحريري، غدًا، الانطلاقة العلنية لتوسيع نطاق البرنامج الوطنى لاستهداف الفقر (NPTP) فى تعاونية صبرا فى الطريق الجديدة، فى حضور وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان وعدد من السفراء يتقدمهم سفيرا الاتحاد الاوروبى والمانيا وممثلون عن البنك الدولى وبرنامج الأغذية العالمي.

ويتخلل الانطلاقة وفق للوكالة الوطنية لللإعلام، تسليم عدد من العائلات اللبنانية البطاقة الإلكترونية المخصصة للاستفادة من المساعدات التى يقدمها البرنامج، ولقاء الحريرى عددا من العائلات الموجودة.

والحدث يتماشى مع النداء الذى كان رئيس مجلس الوزراء قد أطلقه فى مؤتمر "بروكسل -3" حول ضرورة زيادة الدعم الدولى المقدم للبرنامج لمساعدة العائلات اللبنانية التى تعيش فى حالة من الفقر المدقع، ويشمل كذلك عمليات نقل شبكات الأمان الاجتماعى وتعزيز النظم الحماية الاجتماعية التى تهدف إلى وضع حجر الأساس لبرنامج يركز على حاجات الأشخاص الأكثر ضعفا.