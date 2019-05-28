اندلاع حريق داخل مقهى شهير بأسيوط

أسيوط-هيثم البدري

إندلع حريق داخل مقهى شهير بشارع النميس التابع لحى شرق مدينة أسيوط، اليوم الثلاثاء وانتقلت سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على النيران بالمكان.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان أسيوط، يفيد بورود بلاغا من أهالى شارع النميس بنشوب حريق بإحدى الكافتيريات، وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط قسم ثان وقوات الدفاع المدنى وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين صحة الواقعة، ونشوب حريق داخل الكافيتريا وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليها دون وقوع خسائر بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.