انتشار القمامة تتصدر شكاوى "صوتك مسموع".. والمبادرة تستجيب لــ455 مواطنا

كتب على عبد الرحمن

تلقت مبادرة صوتك مسموع، فى الأسبوع الأخير لشهر مايو الجارى، 1825 رسالة، من بينها 520 شكوى، جاء معظمها شكاوى من انتشار القمامة بنسبة 69.8%.



وبالتواصل مع المسئولين عن هذه الشكاوى، تم حل 455 شكوى، بنسبة 87% وجار حل 65 شكوى أخرى، وتنوعت الشكاوى ما بين انتشار قمامة ومخلفات بناء وتعديات على الأراضى.



وجاءت الشكاوى كالتالى:"363 شكوى من انتشار القمامة بنسبة 69.8% من إجمالى الشكاوى الواردة، و88 شكوى من وجود إشغالات بنسبة 16.9%، و40 شكوى من وجود مخلفات بناء بنسبة 7.6% من إجمالى الشكاوى الواردة للمبادرة فى هذه الفترة.

فيما وردت 24 شكوى من وجود تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بنسبة 4.6 %، وشكوتين من وجود فساد 0.038%.

وتتلقى مبادرة صوتك مسموع الشكاوى والاستفسارات من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك ": www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن "15330" والبريد الإلكترونى Info@mld.gov.eg ، بالإضافة إلى رقم للواتس اب 01150606783.



وتلقت المبادرة الشكاوى هذا الأسبوع عبر منصاتها المختلفة، حيث جاءت منصة الواتس آب فى المرتبة الأولى لتلقى الشكاوى، يليها صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ثم الخط الساخن.







