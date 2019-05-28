اليوم السابع: قمة روسية أفريقية فى أكتوبر المقبل برئاسة السيسى وبوتين

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: قمة روسية أفريقية فى أكتوبر المقبل برئاسة السيسى وبوتين تتناول دعم علاقات موسكو مع دول القارة السمراء.. ومجالات تنمية التعاون السياسى والاقتصادى والفنى والثقافى.. ومناقشة مجموعة واسعة من القضايا المطروحة على الأجندة الدولية

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