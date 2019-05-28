النيابة تطلب التحريات التكميلية حول سرقة شقة سكنية بفيصل

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات المباحث التكميلية حول سرقة مجهولين محتويات من شقة سكنية تقيم بها ربة منزل وابنتها بمنطقة فيصل، لتحديد هوية المتهمين وأصدر أمر بضبطهم وإحضارهم.



تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغًا يفيد تعرض شقة للسرقة على يد مجهولين بمنطقة فيصل.



فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات والمعاينة، تبين أن الشقة تقيم بها ربة منزل وابنتها، تسلل إليها مجهولون، واستولوا على مشغولات ذهبية ومبلغ 15 ألف جنيه، وفروا هاربين.



وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لتحديد هوية مرتكبى الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.