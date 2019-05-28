النيابة تستعجل التحريات حول العصابة النسائية لسرقة حقائب السيدات برمسيس

كتب عبد الله محمود

كلفت نيابة الأزبكية، مباحث القاهرة بسرعة تحديد تشكيل عصابى "عصابة نسائية"، إرتكبت عدد من جرائم سرقة حقائب السيدات فى ميدان رمسيس فى وضح النهار، كما أمرت بسرعة القبض عليهن على خلفية تعدد البلاغات ضدهن.

وكانت البلاغات تعددت التى تفيد بتعرض العديد من السيدات للسرقة بمنطقة مواقف الأتوبيس بدائرة قسم الأزبكية، أبرزها المحضر رقم 6811 جنح الأزبكية الذى حررته "ر . ا" صحفية، تتهم فيه عصابة مكونة من 4 فتيات بسرقة "محفظة" من داخل حقيبة يدها بالمغافلة أثناء وقوفها بموقف الأتوبيس لحجز تذكرة للعودة إلى بلدها المنصورة، وكان بداخلها متعلقاتها الشخصية وسلسلة ذهبية و2 فيزا كارت تم صرف ما بهما من نقود خلال 10 دقائق.

وحددت المجنى عليها إحدى المتهمات من بين أرشيف المسجلين، وتبين من الفحص الجنائى بقسم الأزبكية ومكتب مكافحة جرائم النشل بالقاهرة، أنها تدعى أرزاق أبو المكارم وشهرتها ياسمين فى العقد الثالث من العمر، كما أكدت التحريات والفحص أن التشكيل العصابى قام بسرقة مبلغ 23 ألف جنيه من حساب الصحفية المجنى عليها، وهو الحد الأقصى للسحب اليومى من 2 فيزا كارد كانت بالمحفظة، وبإحالة المحاضر السابقة المتشابه للنيابة، التى كلفت المباحث بسرعة ضبط أفراد العصابة.