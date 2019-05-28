النيابة تأمر بتشريح جثة طالب قتله خاله بسبب مشادة كلامية بالوراق

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بتشريح جثة "محمد مجدى" 21 سنة طالب، والذى قتل على يد خاله بسبب خلافات بينهما، تطورت إلى مشادة كلامية، سدد خلالها المتهم طعنة نافذة لصدر المجنى عليه، فسقط غارقًا فى دمائه، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به.

وكشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة، أن خلافات نشبت بين المجنى عليه "محمد" 21 سنة طالب وخاله "محمد.ع" 40 عامًا، تطورت إلى مشاجرة، سدد على إثرها الأخير طعنة نافذة من "سكين" لصدر الأول أسفرت عن وفاته.

انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث، وبمناظرة جثمان الضحية، تبين أن الجثة لشاب فى العقد الثالث من عمره مصاب بطعنة نافذة من سلاح أبيض "سكين" أسفرت عن وفاته، وعليه أصدرت قرارها السابق بالتشريح.

وتباشر النيابة التحقيق مع المتهم، بعدما نجحت مباحث الجيزة فى القبض عليه، حيث اعترف أثناء مناقشته من قبل رجال المباحث بقتله المجنى عليه، وأنه لم يكن يقصد ذلك، وأنه كان فى حالة غضب جعله يتصرف على غير طبيعته.