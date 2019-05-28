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" المنصور للسيارات " تكرم مراكز الخدمة الأكثر تميزا في تقديم خدمات ما بعد البيع

الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:25 م
" المنصور للسيارات " تكرم مراكز الخدمة الأكثر تميزا في تقديم خدمات ما بعد البيع المنصور للسيارات
تقرير خاص
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في إطار سعيهم الدائم للنهوض بقطاع خدمات ما بعد البيع، أقامت شركة المنصور للسيارات وجنرال موتورز مصر مسابقة لتكريم 6 مراكز خدمة الأكثر تميزا، وجاءت المراكز الفائزة بعضها تابع لشركة المنصور للسيارات والآخر تابع للمراكز المعتمدة.

المنصور للسيارات (1)

وفازت مراكز خدمة " الهرم " و " التجمع " و " أسيوط " بجوائز الأكثر تميزا ضمن المراكز التابعة لشركة المنصور للسيارات، في حين فاز كلا من " أوتو جروب" و " الجيوشي" و " الحبيبة " ضمن مراكز الخدمة المعتمدة.

ويأتي هذا التكريم في إطار حرص المنصور للسيارات على خلق روح من التنافسية بين مراكز الخدمة في تقديم خدمات ما بعد البيع بالشكل الذي يشعر معه عملاء " شيفرولية " و " أوبل " بالتميز ويصب في النهاية في صالح العملاء.  

المنصور للسيارات (2)

وتنتهج المنصور للسيارات أفضل السياسات التي تستهدف تقديم خدمات ما بعد البيع لعملاء " شيفرولية " و " أوبل " وفقا لأعلى المعايير المتبعة عالميا، وذلك من خلال تطوير مراكز الخدمة التابعة لها وتزويدها بأفضل الأجهزة والمعدات المستخدمة في تشخيص الأعطال وصيانة السيارات، ليس هذا فحسب بل تعتمد " المنصور للسيارات " على كوادر بشرية من مهندسين وفنيين مدربين جيدا على تقديم كافة أعمال التشخيص والصيانة وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية.

واستكمالا لمنظومة " المنصور " التي تستهدف حصد العلامة الكاملة في خدمات ما بعد البيع، فإنها تحرص دائما على تقديم البرامج وعروض التخفيضات على الصيانة للعملاء الجدد و " القدامى " طوال العام وأبرزهم العرض الحالي والذي يحصل بمقتضاه عملاء " المنصور " على خصومات كبيرة على الصيانة خلال شهر رمضان المبارك.  

 


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خدمات ما بعد البيع

السيارات

جنرال موتورز

المنصور للسيارات


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