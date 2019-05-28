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"الكسب" ينتظر حيثيات براءة رئيس "القابضة للسياحة" لتقرير طعن النقض من عدمه

الثلاثاء، 28 مايو 2019 11:12 ص
"الكسب" ينتظر حيثيات براءة رئيس "القابضة للسياحة" لتقرير طعن النقض من عدمه محكمة - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
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ينتظر جهاز الكسب غير المشروع، صدور حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر فى 22 مايو الجارى، ببراءة على عبد الله، رئيس الشركة القابضة للسياحة، من تهمة الثراء غير المشروع، لبيان ما إذا كان سيُطعن عليه من عدمه.
 
وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن الجهاز ينتظر صدور حيثيات حكم الجنايات لفحص الأسباب التى استندت إليها المحكمة فى البراءة، وحال وجد الجهاز قصورا فى التسبيب أو ضعفا الاستدلال فإنه سيطعن على الحكم. موضحة أن الكسب غير المشروع هو الجهة المنوط بها الطعن من خلال تقديم مذكرة للنيابة العامة بأسباب الطعن، لتقديمه إلى محكمة للنقض.
 
يُذكر أن جهاز الكسب غير المشروع كان قد أحال على عبد الله، رئيس الشركة القابضة للسياحة، إلى محكمة الجنايات، بعد فحص عناصر ثروته بتهمة استغلال النفوذ.
 

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الكسب غير المشروع

براءة رئيس القابضة للسياحة

الطعن على البراءة

الطعن بالنقض


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