القبض على "مريضة نفسية" ذبحت والدتها بمقص فى الزيتون

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى كشف ملابسات واقعة مقتل سيدة مسنة داخل مسكنها، وضبطت المتورطة فى الحادث، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغا بالعثور على جثة سيدة 81 سنة بعقار كائن بشارع سليم الأول بدائرة القسم ، مسجاة على ظهرها بالشقة سكنها وبها إصابات عبارة عن ( جروح طعنية بالصدر ) كما عثر على هرة مذبوحة أعلى جثة المجنى عليها.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث ومن خلال إجراء التحريات وبسؤال نجليها مهندس 55 سنة و طبيب 58 سنة مصاب بجرح فى اليد، حيث قرر الأول تلقيه اتصالا هاتفيا من شقيقتهما موظفة سابقاً ، 45 سنة، ومقيمة صحبة والدتها " المجنى عليها " بمحل البلاغ، وطلبت منه ضرورة حضوره وشقيقه لمسكنها ، وعقب وصولهما شاهدا شقيقتهما تقف بمدخل الشقه بجوار جثة والدتهما ووجود قطتها مذبوحة أعلى الجثة ، وبحوزتها مقص معدنى وقطعة معدنية " يد هون " عليهما آثار دماء ، ولدى محاولة الثانى السيطرة عليها قامت بالتعدى عليه محدثة إصابته.

وأضاف بأن شقيقته مريضة نفسياً منذ عدة سنوات وسبق علاجها بإحدى مستشفيات الطب النفسى لمدة 6 شهور ، وبتاريخ الواقعة إنتابتها حالة من الهياج قامت على أثرها بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة والأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.