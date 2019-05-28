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القبض على عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالعياط

الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:30 م
القبض على عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالعياط حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بمركز العياط بجنوب الجيزة وبحوزته 9 قطع من مخدر الحشيش، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

 

وكانت تحريات الأجهزة الأمنية توصلت إلى تورط "عصام.ح" 37 سنة عاطل، فى نشاط غير مشروع بالاتجار فى المواد المخدرة بالعياط، وعلى الفور خرجت قوة أمنية لمكان تواجده تمكنت من ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وهاتف محمول و مبلغ مالى.

 

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار فيها، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار.


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تجارة المخدرات

الحشيش

العياط

تجارة الحشيش


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