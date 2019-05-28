القابضة للصناعات الغذائية: طرح الكعك والبسكويت بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن طرح كعك وبسكويت العيد بأسعار مناسبة من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لها وفروع الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى حيث سيتم طرح كيلو البسكويت بسعر 50 جنيه، وبسعر 60 جنية لكيلو الكعك السادة وكعك بالملبن 65 جنية للكيلو وكعك بالمكسرات 90 جنية للكيلو وبيتى فور سادة 65 جنية للكيلو وبيتى فور لوكس 85 جنية للكيلو وغريبة سادة 80 جنية للكيلو وغريبة باللوز 90 جنية للكيلو

كما توجد عروض خاصة للعلب المُشكلة حيث سيتم طرح علبة 1 كيلو بـ 64 جنية وعلبة 2 كيلو بـ 128 جنية وعلبة 3 كيلو بـ 192 جنية وعلبة 4.5 كيلو بـ 355 جنيه.