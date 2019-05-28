القائم بأعمال سفير أمريكا: 50 % ارتفاع فى التبادل التجارى بين القاهرة وواشنطن

كتب عبد الحليم سالم

قال توماس جولدبرجر القائم بأعمال السفير الأمريكى ، أن العلاقات بين الرئيسين السيسى وترامب علاقة قوية ومحل ثقة متبادلة ، وتكررت أكثر من مرة فى واشنطن.

جاء ذلك خلال كلمته فى حفل افطار غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ، بحضور الدكتور شريف كامل رئيس الغرفة وعمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى ،وطارق توفيق ، وكيل اتحاد الصناعات ، وهشام فهمى المدير التنفيذى للغرفة بواشنطن ولفيف من الأعضاء .

أضاف توماس ، فى كلمة الوداع لمصر ، انه أمضى ٥ سنوات بالقاهرة شهد بنفسه التحسن فى الاقتصاد المصرى وتطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين حيث ارتفع معدل النمو التجارى بنحو ٥٠٪؜ أخر عامين.

أشار الى العلاقات القوية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر حيث تعتبر القاهرة شريك لأمريكا فى المنطقة وهناك تقدير كبير لدورها.

وأشاد بما انجزه المصريون من حفر قناة السويس والمساهمة بمليارات فى تمويلها فى وقت قياسى، لافتا إلى التحسن والاستقرار الذي شهدته البلاد.