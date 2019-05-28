"العربية للتصنيع" تتعاون مع شركة سلوفاكية لتطوير منظومة النقل الذكى

كتب زكى القاضى

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة، لتنفيذ منظومة نقل ذكية توفر أفضل نظم النقل الحضارى للمواطن المصرى.

جاء هذا خلال توقيع مذكرتين للتفاهم ، بهدف تشكيل تحالف مع شركة EM TEST السلوفاكية، وعدد من الشركات الوطنية.

وأوضح "التراس" أن التحالف يهدف لتطوير صناعة النقل الذكية بالقاهرة الكبرى والمدن العمرانية الجديدة، طبقا للمعايير الدولية للنقل الحضرى المستدام داخل المدن.

وأضاف "التراس" أنه تم الاتفاق على الاستفادة من القدرات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع، لتوطين صناعة المكونات والدوائر والأجهزة الإلكترونية الخاصة بمنظومة التشغيل والإدارة الذكية والتحصيل الإلكترونى، لأسطول نقل الركاب، مؤكدا علي أهمية الحوكمة فى مجال النقل، وتقديم حل متكامل لمنظومة النقل الذكية يضم التصنيع والبرمجيات، بالإضافة إلى التطبيق العملى الملائم للسوق المحلى.

من جانبه, أكد Ladislav Heglas نائب شركة EM TEST السلوفاكية علي دعم نقل وتوطين التكنولوجيا لمنظومات النقل الذكية، معربا عن تطلع بلاده للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع فى تصنيع الأجهزة والمكونات والدوائر الإلكترونية الخاصة بمنظومة النقلالذكي والتحصيل الإلكترونى، نظراً لما تتمتع به الهيئة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية كبيرة وكوادر بشرية مدربة على مستوى عال من الكفاءة.