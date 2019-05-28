الصيام يزيد ثروة "مارك".. فيس بوك يقتنص 58 مليون ساعة إضافية فى رمضان

كتبت إنجى مجدى

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إن مواطنى الشرق الأوسط يقضون قرابة 58 مليون ساعة إضافية على تطبيق "فيس بوك Facebook" خلال رمضان، ويشاهدون مزيدا من مقاطع الفيديو عبر "يوتيوب YouTube"، كل شىء بدءًا من نصائح الجمال والوصفات إلى الدراما الرياضية والتليفزيونية أكثر من أى وقت آخر من العام.

وأشارت الوكالة، بحسب تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن تزايد نسبة المشاهدة فى رمضان يجعل الشهر الكريم ليس وقتا مهما للمسلمين فقط، وإنما ذروة سنوية للمُعلنين. ففيما يخص "فيس بوك" الذى يمتلك تطبيق انستجرام Instagram، وشركة جوجل Google التى تمتلك يوتيوب، فإن رمضان يأتى بدفعة قوية من الأعمال فى المنطقة.

وفى هذا الإطار، قال رامز شحادة، المدير الإدارى لموقع "فيس بوك" فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "الاستهلاك والوقت الذى يُنفق على منصاتنا يزيد بالفعل". ويُوضّح أن هناك 5% وقتا إضافيا يُنفق على المنصة خلال رمضان، أو ما يقرب من 58 مليون ساعة إضافية. بعبارة أخرى هناك قرابة مليونى ساعة إضافية يوميا على Facebook فى الشرق الأوسط خلال رمضان".

وبحسب المؤشرات، فإن رمضان يمثل ذروة لسوق الإعلانات فى المنطقة، إذ تحصل الدراما التلفزيونية على زيادة 151% فى عدد المشاهدين على موقع يوتيوب، وفق بيانات شركة جوجل. وبينما لا تكشف الشركة عن إجمالى وقت المشاهدة خلال الشهر، فإنها تقول إن مشاهدة الفيديوهات الرياضية قفزت فى مصر والسعودية والإمارات على سبيل المثال بنسبة 22%، ومقاطع السفر 30%، وألعاب الحركة والمحاكاة وألعاب الفيديو بين 10 و20% خلال الشهر.