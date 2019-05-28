"الصحة العالمية" تعتبر الإفراط فى استخدام الكمبيوتر وألعاب الفيديو مرضا

كتبت - هناء أبو العز

وافقت منظمة الصحة العالمية، فى الإصدار الحادى عشر من التصنيف الدولى للأمراض، على اعتبار الإعياء والإفراط فى استخدام التكنولوجيا مرضًا. إذ وصفت الاضطرابات النفسية، مثل التعب والإدمان، بأنها "متلازمة الإعياء" وفق صيغة الإصدار الجديد.

وتعبر تلك المتلازمة عن الإرهاق الجسدى والنفسى الناتج عن الإجهاد المزمن المرتبط بالعمل. وقالت المنظمة فى بيان نقلته وسائل إعلام عديدة، إنه من أجل الاعتراف بالإفراط فى استخدام أجهزة الكمبيوتر وألعاب الفيديو كمرض، يجب ملاحظة علامات الاضطراب على المريض.

وتُؤثر تلك الاضطرابات سلبًا فى حياة الأسرة والمجتمع والتعليم، ومجالات الحياة الأخرى. وأشارت المنظمة إلى أن الإصدار الجديد متضمنا هذا التصنيف سيصبح سارى المفعول اعتبارا من مطلع يناير 2022.