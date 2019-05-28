السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية فى الوايلى وضبط المتهمين

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث قسم شرطة الوايلى، فى السيطرة على مشاجرة استخدمت خلالها الأسلحة النارية وضبط طرفيها والسلاح المستخدم، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى قسم شرطة الوايلى، بلاغا بمشاجرة ومصابين بشارع الشيخ طه بدائرة القسم، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وأمكن تحديد طرفيها "عامل كاوتش، 30 سنة مصاب برش خرطوش بالقدم اليمنى و"عامل 45 سنة مصاب برش خرطوش بأجزاء متفرقة من الجسم، شقيق الأول و"عاطل 20 سنة، ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 مم، وطلقة نارية، مظروف فارغ من ذات العيار نجل شقيقة الطرف الأول.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية، بين الطرفان بسبب خلافات عائلية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الأخير بالتعدى على المجنى عليهما بسلاح نارى محدثًا ما بهما من إصابات، وتمكنت وحدة مباحث القسم من ضبطه وبحوزته السلاح النارى المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.