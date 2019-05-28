السيطرة على حريق داخل حظيرة مواشى بمركز ديرمواس بالمنيا

المنيا -فريق المحافظات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنيا، من السيطرة على حريق هائل داخل حظيرة مواشى بالبوص والخشب على مساحة نصف قراط بنزلة محمود التابعة لقرية دلجا بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا.

تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا إخطارا من العميد خالد سعد مخلوف مدير إدارة الحماية المدنية بالمنيا، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بحظيرة مواشى بقرية دلجا.

وبانتقال قوات الأمن وعدد 2 من سيارات الاطفاء تبين أن الحظيرة ملك المواطن عاطف عبد العال طوسون 54 عاما فلاح وبها عدد من المواشى، بينما أسفر الحريق عن احتراق بعض محتويات الحظيرة وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه ولا يوجد أى خسائر بشرية وتم إنقاذ المواشى.

يرجح أن سبب الحريق ماس كهربائى، وانتدبت النيابة معمل الأدلة الجنائية إلى مكان الحريق لبيان ملابسات الواقعة. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.