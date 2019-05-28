السيطرة على حريق بغرفة أرشيف مجمع التأمين الصحى بسوهاج دون خسائر بالارواح

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق بغرفة الأرشيف بالطابق الرابع بمجمع التأمين الصحى، بشارع البحر دائرة قسم أول سوهاج، ورجحت التحريات الاولية، أن سبب الحريق ماس كهربائى.

وكان مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من قسم أول سوهاج، يفيد بنشوب حريق بغرفة حفظ الاوراق بمجمع التأمين الصحى دائرة القسم، دون حدوث خسائر بالارواح.

وبالفحص تبين من التحريات والمعاينة الأولية، حدوث حريق بمجمع التأمين الصحى الكائن بشارع البحر دائرة قسم الأول سوهاج، بغرفة الحفظ "غرفة الارشيف" بالطابق الرابع، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية، بالإشتراك مع معدات الوحدة المحلية، ورجحت التحريات أن سبب الحريق ماس كهربائى بالغرفة، وأنحصرت التليفات فى حريق ببعض الملفات والاوراق الخاصة بالحفظ، ولم ينتج عن الحريق خسائر بشرية.

جار تحرير محضرا بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.