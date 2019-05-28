السيسى وبوتين يترأسان قمة "روسيا أفريقيا" خلال أكتوبر بحضور كل دول القارة

قالت مصادر بوزارة الخارجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، سيترأسان قمة القاهرة روسيا، التى تستضيفها مدينة سوتشى الروسية خلال شهر أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن تستضيف "سوتشى" القمة يوم 24 أكتوبر، تحت الرئاسة المشتركة للرئيسين عبد الفتاح السيسى وبوتين، فى حدث يُعد الأول من نوعه على مثل هذا المستوى فى تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية، إذ يجمع قادة كل دول القارة، إضافة إلى رؤساء كبرى التجمّعات والمنظمات الإقليمية الفرعية.

وتركز القمة على حالة وآفاق علاقات روسيا مع الدول الأفريقية، وتنمية التعاون السياسى والاقتصادى والفنى والثقافى. كما تناقش مجموعة واسعة من القضايا المطروحة على الأجندة الدولية، بما فيها الجهود المشتركة لمواجهة التحديات والتهديدات الناشئة، وتعزيز الاستقرار الإقليمى. ومن المتوقع أن يتبنى الاجتماع إعلانا سياسيا حول المجالات الرئيسية للتعاون الروسى الأفريقى.

وبحسب برنامج القمة سيفتتح الرئيسان منتدى اقتصاديا يوم 23 أكتوبر المقبل، فى إطار الفعاليات رفيعة المستوى المنعقدة على هامش القمة، بمشاركة المسؤولين الروس والأفارقة وممثلى كبرى الشركات. ومن المتوقع أن يشهد المنتدى توقيع حزمة اتفاقيات وبروتوكولات مهمة فى مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.