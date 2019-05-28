السجن عامين وغرامة 50 ألف جنيه لـ3 أشخاص حفروا ونقبوا عن الآثار بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي

قضت محكمة جنايات أسيوط، الدائرة الثانية، بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وذلك لاتهامهم بالقيام بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بقرية كوم أسفحت التابعة لمركز صدفا.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار مكرم صلاح الدين قنديل، وعضوية المستشارين حسن محمد دويدار وإيهاب محمود عبد الرشيد، وأمانة سر صلاح تمام محمد، ومحمد علاء الدين راتب.

وتعود وقائع القضية إلى يوم 14 نوفمبر 2018، عندما تلقى مركز شرطة صدفا، بلاغا من أهالى قرية كوم أسفحت ـ دائرة المركز، بقيام مجموعة من الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل المدعو "حسن.ح.ج"، وبالانتقال قوات مباحث المركز، تبين قيام كلا من "هاني.ع.ع"، و"أشرف.خ.م"، و"احمد.س.م"، وآخرين، بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل المسكن وقيامهم بالحفر على عمق 25 مترا، حيث تم ضبط بحوزتهم عدد من القطع الأثرية ترجع للعصر الروماني.