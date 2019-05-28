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السجن المشدد 10 سنوات لفلاح بأسيوط قتل عم زوجته بسبب خلافات أسرية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:33 م
السجن المشدد 10 سنوات لفلاح بأسيوط قتل عم زوجته بسبب خلافات أسرية سجن - أرشيفية
أسيوط - محمود عجمى
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قضت الدائرة الثالثة عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة فلاح بالسجن المشدد 10 سنوات، لقتله عم زوجته بسبب مشادة كلامية وخلافات أسرية فى مركز أبو تيج.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار حفنى عبد الفتاح حفنى، وعضوية المستشارين إسماعيل على أبو كريشة وبهاء محمد عطية، وأمانة سر صلاح تمام محمد وأحمد عبد العال محمد.

تعود وقائع القضية إلى 11 أغسطس 2018، عندما تلقى مركز شرطة أبو تيج بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، وبالانتقال والمعاينة تبين وجود خلافات أسرية بين المتهم "محمود. ز. م" وزوجته "أمل" التى منعها أهلها من العودة إلى منزل الزوجية، فتوجه المتهم إلى منزل العائلة لاستعادة زوجته.

فى منزل العائلة حدثت مشادة كلامية مع المجنى عليه "سيد. م. ع" شقيق والد زوجته، فقتله عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعدّ لهذا الغرض سلاحا ناريا "بندقية خرطوش" وتوجه إلى مكان تواجد المجنى عليه وأطلق عدة أعيرة أحدثت إصابته وأودت بحياته.


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