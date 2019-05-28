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السبت.. صرف معاشات شهر يونيو بمناسبة عيد الفطر المبارك

الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:56 م
السبت.. صرف معاشات شهر يونيو بمناسبة عيد الفطر المبارك صرف المعاشات
كتب مدحت وهبة
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يبدأ يوم السبت المقبل، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو المقبل، من جميع ماكينات الصرف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومنافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها، وبنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد على أن يتم الصرف من البنوك اعتباراً من الاحد 2 يونيو، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث يتم صرف ما يزيد عن 13 مليار جنيه شهريًا معاشات لنحو 8 مليون قائم بالصرف.

فيما تم تشكيل غرفة عمليات من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وهيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى لمتابعة سير عمليات صرف المعاشات من المنافذ المختلفة، وفتح منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها يوم السبت المقبل مع التوجيه بعدم انصراف العاملين بالمنافذ حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على معاشه.

 


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صرف المعاشات بمناسبة عيد الفطر


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