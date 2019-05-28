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الثلاثاء، 28 مايو 2019 08:56 م
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الرقابة المالية تفوز بدورة شركات التأمين للكرة الخماسية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 08:42 م
الرقابة المالية تفوز بدورة شركات التأمين للكرة الخماسية تكريم فريق الرقابة المالية
كتب هانى الحوتى
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فاز فريق كرة القدم الخماسية بالهيئة العامة للرقابة المالية، بكأس الدورة الرمضانية الثامنة، والتى ضمت عدد من شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية، بعد تغلبه فى المباراة النهائية على فريق كرة القدم لشركة مصر للتأمين، وذلك فى إطار سعيها نحو استعادة هيئة الرقابة المالية للنشاط الرياضى للعاملين بها.
 
خالد النشار يسلم إحدى الدروع للاعبين
خالد النشار يسلم إحدى الدروع للاعبين
 
وتسعى هيئة الرقابة المالية، من خلال إعادة تفعيل النشاط الرياضى للعاملين بها ودمجه مع نشاط العاملين للجهات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية إلى توجيه رسائل مستمرة للمستثمرين، بأنه قطاع احتوائى يدعم الأنشطة الرياضية ويستثمر بها من خلال ما يملكه من قوة بشرية لديها طاقات إيجابية.   
 
محمد عمران يسلم درع لأحد اللاعبين
محمد عمران يسلم درع لأحد اللاعبين
 
وأكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية،  أن رأس المال البشرى الذى تمتلكه أى منشأة يعد رأس المال الحقيقى وأحد أهم القدرات التنافسية التى تصنع مكانة وصورة للرقيب بين الوحدات العاملة فى الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، مضيفا أن التقدير المعنوى والاهتمام يساعد على تحسين إنتاجية العاملين على المدى الطويل.
 
الفريق الفائز
الفريق الفائز
 
وشارك الدكتور محمد عمران ونائبه خالد النشار وقيادات شركات التأمين، فى حضور نهائيات فعاليات الدورة الرمضانية التى أقيمت بأحد الأندية الرياضية بالمقطم، وتسليم كأس التميز للاعبين وميداليات الفوز للفريق الفائز.
 
فريق الرقابة المالية
 الرقابة المالية
 
وأضاف عمران، أن هيئة الرقابة المالية تستعد لتدعيم النشاط الرياضى للعاملين بافتتاح نادى صحى بمقرها الرئيسى بالقرية الذكية فى خطوة لتدعيم روح الانتماء بين العاملين وخلق بيئة عمل إيجابية.
 
جانب من التكريم
جانب من التكريم

تسليم الكأس للفائزين
تسليم الكأس للفائزين

رئيس الرقابة المالية مع عدد من موظفى الهيئة
رئيس الرقابة المالية مع عدد من موظفى الهيئة

فريق الرقابة المالية (2)
فريق الرقابة المالية (2)

كأس لفريق الرقابة المالية
كأس لفريق الرقابة المالية

تكريم فريق الرقابة المالية
تكريم فريق الرقابة المالية
 

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