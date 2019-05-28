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الرئيس الصربى يضع الجيش فى حالة التأهب القصوى

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:12 م
الرئيس الصربى يضع الجيش فى حالة التأهب القصوى رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش
وكالات
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أمر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بوضع القوات المسلحة فى البلاد والقوات الخاصة بوزارة الداخلية في حالة تأهب قصوى، وفقا لما ذكره التلفزيون الوطني، حسبما نشرت وكالة سبوتنيك الروسية للانباء .
 
حدث هذا بعد الحادث الذي وقع في كوسوفو: في صباح يوم الثلاثاء، في شمال الجمهورية التي أعلنت نفسها بنفسها، ووفقًا للبيانات الأولية، تم احتجاز 13 صربيًا.
 
وذكرت القناة التلفزيونية أن "وحدات روسو (القوات الخاصة التابعة لوزارة الشؤون الداخلية في كوسوفو) غزت أراضي جميع البلديات الصربية الأربع في شمال كوسوفو. تم احتجاز ضباط شرطة كوسوفو من الجنسية الصربية والمدنيين".
 
وأضافت أنه في بلدية زوبين بوتوك والجزء الشمالي من كوسوفسكا متروفيتسا، يقوم السكان المحليون ببناء حواجز في الشوارع لمنع سيارات سلطات كوسوفو من الوصول.
 
وأكدت بلغراد أنها أبلغت بالفعل المجتمع الدولي بما يجري. "إذا لم تتوقف حملة بريشتينا فلا شك في أن سيكون لدى صربيا ردة فعل".
 
عشية ذلك، خاطب فوتشيتش البرلمان وناشدهم بـ"الكف عن خداع المجتمع" والاعتراف بخسارة كوسوفو. وتحدث أيضا عن تحسين العلاقات مع بريشتينا.
 
وفي الوقت نفسه، أشار الرئيس الصربي إلى أنه في "الأيام أو الأشهر المقبلة"، يمكننا أن نتوقع أعمال عنف من جانب الألبان.

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